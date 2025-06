Oggi ad Agrigento la Guardia di Finanza celebra il 251esimo anniversario dalla Fondazione. Le celebrazioni si sono svolte nei pressi del Comando Provinciale sito in via Atenea; hanno preso parte i Comandanti di Reparto e gli Ufficiali dipendenti, unitamente ad un picchetto in armi, composto dalle varie specialità del Corpo, con i labari delle Sezioni ANFI di Agrigento e di Sciacca, in rappresentanza di tutte le Fiamme Gialle agrigentine in congedo ed una rappresentanza delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari.

Nel corso della cerimonia, anticipata da un momento di raccoglimento dedicato alla deposizione di una corona d’alloro ai piedi della statua del Beato Giudice Livatino, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, per proseguire poi con l’intervento del comandante provinciale, Colonnello Edoardo Moro, che ha tracciato un bilancio delle attività condotte nel corso del 2024 e nei primi cinque mesi del 2025.

“E’ un compleanno importante. E’ stato una anno proficuo ed intenso sotto ogni punta di vista. Abbiamo fatto un’importante azione di recupero e sequestro di patrimoni illeciti accumulati attraverso frodi fiscali quasi 12 milioni di euro. Abbiamo trovato 4,5 milioni di risorse pubbliche affidate. La lotta alla mafia continua, dice il colonnello Edoardo Moro, è un fenomeno persistente, ma noi non ci fermiamo a guardare solo l’aspetto fiscale ma cerchiamo anche di capire se ci sono infiltrazioni mafiose. Venendo da un’esperienza Lombarda, posso ribadire che Agrigento non è la pecora nera dell’evasione fiscale, fa parte del territorio nazionale come in tantissime altre realtà ci sono fenomeni importanti e devo dire che qui è piu prevalente la frode fiscale”, ha concluso ai nostri microfoni il colonnello Moro, che tra qualche giorno lascerà la città dei Templi per altro incarico.

Una manifestazione sobria ed elegante alla quale hanno partecipato il Prefetto Salvatore Caccamo, il procuratore di Sciacca Maria Teresa Maligno, e tutte le Autorità militari, civili e religiose della provincia agrigentina.

I FINANZIERI PREMIATI

–Ricompense concesse dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento. Elogio al Lgt. CS Giuseppe MICCICHÈ; in forza al Gruppo Agrigento; Lgt. Fabio BARBERA, in forza al gruppo Agrigento;Brig. C. Alfonso BONFIGLIO, in forza al Comando Provinciale Agrigento;V. Brig. Maurizio VOLPE, in forza al Comando Provinciale Agrigento; App. Sc. QS Calogero ALONGI, in forza al Comando Provinciale Agrigento, con la seguente motivazione: “svolgevano, con altissimo senso del dovere, le attività demandate al Reparto di appartenenza nel comparto operativo ovvero in quello di gestione del personale e di protezione sociale. Assicurando piena e costante collaborazione ai propri Superiori e manifestando particolare attaccamento al servizio, contribuivano in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi assegnati, svolgendo reiteratamente i propri doveri al massimo delle proprie possibilità e con il miglior profitto possibile. Provincia di Agrigento, maggio 2024 – aprile 2025”.

–Ricompense concesse dal Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza. ENCOMIO SEMPLICE, ai seguenti militari in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Agrigento:Ten. Col. Massimo DEVITO;S. Ten. Ciro AMENDOLA;Lgt. Fabio D’ANNA;Mar. C. Fabio PIOGGIA;Mar. O. Marco SANTOPAOLO;Mar. O. Edoardo ARENGA;Mar. O. Barbara TRAVERSA;App. Sc. QS Antonio MASCARI;App. Sc. QS Sebastiano Fabio CIPOLLA, con la seguente motivazione: “Appartenenti ad un Nucleo di Polizia Economico Finanziaria fornivano qualificato apporto ad un’articolata attività di polizia giudiziaria nel settore dei reati fallimentari e dell’autoriciclaggio nei confronti di un gruppo imprenditoriale attivo nella grande distribuzione. L’attività di servizio, che permetteva di accertare ingenti distrazioni patrimoniali, si concludeva con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di sei soggetti, di cui quattro già condannati con sentenza del Tribunale, il sequestro preventivo di un complesso aziendale nonché di disponibilità finanziarie e autovetture per un valore stimato in oltre 5 milioni di euro.L’operazione riscuoteva il plauso della Superiore Gerarchia e vasta eco mediatica, contribuendo ad accrescere ulteriormente il prestigio del Corpo. Provincia di Agrigento, marzo 2024 – agosto 2024”.

–ENCOMIO SEMPLICE, ai seguenti militari in forza alla Compagnia Sciacca: Cap. Luca ZECCHINI;Lgt. CS Domenico MIRABILE;App. Sc. Francesco BILÀ; Fin. Vincenzo GUIDONE, con la seguente motivazione: “Appartenenti a una Compagnia fornivano un determinante apporto personale nell’esecuzione di complesse indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura Europea nel settore del contrasto alle truffe in danno del bilancio unionale, alle frodi fiscali e all’autoriciclaggio, con riferimento alle risorse del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale elargite nel settore oleario per circa 3,5 milioni di euro.L’attività di servizio consentiva di disvelare un articolato meccanismo fraudolento imperniato sulla falsa fatturazione di costi inesistenti per circa 1,4 milioni di euro, concludendosi con il deferimento all’A.G. di tre soggetti nonché di tre società per responsabilità amministrativa dipendente da reato, l’accertamento di un danno erariale di circa 250.000 euro, il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di beni per circa 800.000 euro e il recupero a tassazione della base imponibile sottratta al fisco.Il risultato conseguito suscitava il plauso delle Superiori Gerarchie e vasta eco mediatica, contribuendo ad accrescere ulteriormente il prestigio del Corpo. Sciacca (AG), ottobre 2022 – marzo 2024”.