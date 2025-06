Due nuovi funzionari faranno parte della Questura di Agrigento per imprimere maggiori e più concrete risposte di coordinamento agli uomini e alle donne della Polizia di Stato.

Si tratta del Vice Questore della Polizia di Stato Damiano Lupo che, dirigerà il commissariato di Polizia di Sciacca, e il Commissario della Polizia di Stato Beatrice Pennisi, alla sua prima esperienza operativa, che andrà a dirigere il commissariato di Palma di Montechiaro.

“Due figure che si insediano in due territori importanti e particolari della provincia. Per il dirigente Lupo si tratta di un ritorno in un territorio che già conosce. Una sfida importante per la dottoressa Pennisi a Palma di Montechiaro, in un commissariato nato dalla notte alla mattina per contrastare la criminalità e che continua ad essere un territorio che va vigilato”. Queste le parole del questore di Agrigento Tommaso Palumbo, a margine della presentazione dei due nuovi funzionari, a margine di una conferenza stampa alla presenza tra gli altri del vicario Mario Mossuto.

Un benvenuto ai nuovi dirigenti arriva anche dal segretario generale Mp, Alfonso Imbrò: “Siamo contenti che si siano insediati nella nostra Questura due giovani funzionari, solo anagraficamente, ma di indubbie capacità professionali ed umane. Abbiamo già avanzato la richiesta di incontrare i due funzionari, ognuno per le rispettive competenze, per aprire fin da subito un dialogo costruttivo per raggiungere un duplice obbiettivo, operatività a beneficio dell’utenza, e serenità agli operatori di Polizia”.