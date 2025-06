È stata ritrovata dai carabinieri la moto Ktm 500 rubata negli scorsi giorni al sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo. Il veicolo si trovava in via Empedocle, ad Agrigento. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino che, con una nota, ha voluto ringraziare l’Arma dei carabinieri: “Grazie al lavoro delle forze dell’ordine con a capo la stazione dei Carabinieri di Montallegro guidati dal Comandante Luciano Mazzariello, questa sera la mia moto è stata ritrovata.”

Il primo cittadino annuncia anche un progetto, in collaborazione con la Prefettura di Agrigento, per installare un impianto di videosorveglianza in paese: “Abbiamo già presentato il progetto della video sorveglianza cittadina in collaborazione con la Prefettura di Agrigento. Prerogativa della nostra amministrazione è quella di installare diverse telecamere di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza ma di certo non serviranno ad arginare il problema. Tali gesti purtroppo potrebbero continuare a ripresentarsi. È il senso civico, nel non abbandonare rifiuti ad esempio, e il senso di onestà e ancora di rispetto che invece dovremmo cercare di coltivare. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto ricevute”.