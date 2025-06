Un 27enne di Sciacca, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un controllo del territorio effettuato dalla Sezione Radiomobile, che ha notato movimenti sospetti in via Mazzini.

Alla vista della pattuglia, il giovane ha cercato di disfarsi in fretta di un sacchetto di plastica, gesto che non è sfuggito ai militari. Fermato immediatamente, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione. All’interno del sacchetto, recuperato poco distante, sono stati trovati diversi grammi di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

La successiva perquisizione domiciliare, condotta presso l’abitazione del sospettato con l’ausilio di altri militari della Compagnia, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 300 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e una somma in contanti pari a 5.600 euro, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, il 27enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni giudiziarie.

L’arresto si inserisce nell’ambito del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree urbane del territorio agrigentino.