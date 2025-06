Il consiglio comunale di Villafranca Sicula ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Gaetano Bruccoleri. L’atto, passato con 8 voti favorevoli su 10 presenti, segna la fine di un’esperienza amministrativa durata esattamente tre anni e già minata da tensioni interne.

“La mozione trova fondamento nella profonda convinzione che l’attuale gestione amministrativa non sia più in grado di garantire quel percorso di rinnovamento, partecipazione e trasparenza promesso agli elettori. Dinanzi a una progressiva perdita di contatto con la realtà, al venir meno del dialogo con i cittadini e alla mancanza di una visione condivisa per il futuro di Villafranca Sicula, riteniamo non più rinviabile un atto di responsabilità”, si legge in una nota dei Consiglieri Comunali di “Continuiamo per Villafranca Sicula” che hanno depositato la mozione.

Per la decadenza di Bruccoleri sarebbero bastati 7 voti, ma il risultato è stato ancora più netto: hanno votato a favore tutti e sei i consiglieri proponenti – Enza Mauceri, Federica Triolo, Vincenzo Venezia, Federico Maniscalco, Tiziana Massaro (ex componenti della maggioranza) e Salvatore Buscemi (opposizione) – insieme agli altri due consiglieri di minoranza, l’ex sindaco Domenico Balsamo e Vanessa Girgenti. A opporsi solo Antonio Scarpinato e Concettina Di Rosa, entrati di recente nella giunta dopo il rimpasto voluto da Bruccoleri all’inizio dell’anno, in seguito alle prime defezioni.

Adesso si attende la nomina di un commissario straordinario che traghetterà il Comune a nuove elezioni.