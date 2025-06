Con l’avvio della stagione estiva e il crescente afflusso di turisti nella località balneare di San Leone, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Nel pomeriggio del 26 giugno, i militari dell’Arma – supportati da un’unità cinofila del Nucleo di Palermo – hanno svolto un servizio coordinato nei quartieri di San Leone e Villaggio Peruzzo, impiegando 15 militari e pattuglie anche in abiti civili. L’attività, finalizzata alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza stradale, ha portato al controllo di 56 tra autovetture e ciclomotori e all’identificazione di oltre 90 persone.

Grazie al contributo del cane antidroga, sono state eseguite perquisizioni su veicoli e ispezioni nelle aree verdi di piazzale Giglia e del lungomare Falcone e Borsellino. In questo contesto, un giovane è stato trovato in possesso di una modesta quantità dicannabis e segnalato alla Prefettura.

L’azione di controllo ha inoltre consentito di accertare diverse infrazioni al Codice della Strada, con l’elevazione di sanzioni amministrative.

I servizi dell’Arma proseguiranno per tutta la stagione estiva, sia lungo il litorale che nel centro storico del capoluogo, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, per assicurare una presenza costante sul territorio e garantire a residenti e turisti condizioni di legalità e serenità.