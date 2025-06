“A distanza di mesi dall’approvazione della legge regionale che prevede la stabilizzazione dei 424 lavoratori ex Pip, ci troviamo ancora una volta a denunciare la mancanza di concretezza da parte del governo Schifani. È inaccettabile che dopo decenni di precariato, senza contributi, senza TFR e senza alcuna prospettiva certa, questi lavoratori vengano ancora tenuti in attesa per colpa dei ritardi della stessa pubblica amministrazione regionale”. Lo ha detto questa mattina il vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, riguardo al suo intervento a margine dell’esito della discussione in Commissione Cultura e Lavoro di ieri pomeriggio.

“Quello che lascia sconcertati è che il blocco del processo di stabilizzazione non dipende da mancanze legislative o da vincoli esterni, ma dalla lentezza della macchina amministrativa nella predisposizione e approvazione del rendiconto – spiega -. Uno strumento contabile fondamentale, la cui assenza paralizza tutto, e che l’anno scorso è stato approvato addirittura il 19 novembre. Una tempistica inaccettabile, specie quando in ballo c’è il futuro di centinaia di famiglie” e aggiunge che “il governo regionale continua a fare proclami, ma ai fatti non segue nulla. È l’ennesima dimostrazione di un esecutivo che preferisce l’annuncio alla soluzione”.

Giambona, a nome del Partito Democratico, lancia infine un appello al governo regionale: “chiediamo che si proceda con urgenza all’approvazione del rendiconto e si dia finalmente seguito a quanto previsto per legge. Non c’è più tempo da perdere. È necessario concludere subito il percorso di stabilizzazione dei 424 lavoratori ex Pip e mettere in sicurezza l’intero comparto, che attende da troppo tempo il riconoscimento dei propri diritti. Servono atti concreti”.