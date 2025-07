“I colpi d’arma da fuoco esplosi contro la facciata di un’abitazione di contrada Ciuccafa a Porto Empedocle, rappresentano una preoccupante escalation criminale in quest’ultimo mese; episodi gravi che stanno mettendo letteralmente a “ferro e fuoco” Porto Empedocle Un clima di piombo che riporta la città a dinamiche di terrore che tutti speravamo di aver definitivamente superato. Bisogna agire, immediatamente”. Queste le parole di Ida Carmina, deputato alla Camera ed ex sindaco di Porto Empedocle.

“Presenterò al più presto una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per chiedergli cosa il governo ha intenzione di fare per ripristinare quanto prima uno stato di legalità nella zona”, ha continuato Carmina. Porto Empedocle è la comunità a cui appartengo, la città nella quale sono stata sindaco. Da parlamentare farò tutto il possibile affinché le istituzioni agiscano senza indugi per restituire la serenità e la sicurezza che i cittadini onesti di questa terra meritano“.

Intanto il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha fissato una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per far sentire celermente la presenza dello Stato ai cittadini.