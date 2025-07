Un episodio drammatico ha scosso la tranquilla periferia di Castrofilippo, dove un uomo di 36 anni, affetto da problemi psichiatrici, ha ferito il padre, un pensionato di 75 anni, con un fendente all’addome al culmine di un’accesa lite domestica. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all’interno di un’abitazione familiare.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la discussione tra padre e figlio, che non sarebbe stata la prima, è rapidamente degenerata. In preda a un raptus, il trentaseienne ha afferrato un coltello e ha colpito il padre, causando una ferita che, fortunatamente, non si è rivelata fatale. Il pensionato è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni, secondo fonti mediche, non destano particolari preoccupazioni e l’uomo non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castrofilippo, supportati dai militari della Radiomobile di Canicattì, che hanno rintracciato e bloccato il trentaseienne poco dopo l’aggressione. Il giovane, visibilmente alterato, è stato trasferito all’ospedale di Sciacca per un trattamento sanitario obbligatorio e per ulteriori accertamenti sulla sua salute mentale