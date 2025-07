Tra gli altri argomenti, discussa la mozione sul nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR)

Si è parlato della mozione per partecipare all’avviso pubblico del PR FESR Sicilia 2021–2027, per realizzare o potenziare i centri di raccolta e individuare un nuovo sito per il CCR, attualmente in zona Divina Commedia.

La civica amministrazione “sta valutando diverse ipotesi”.

Sul Regolamento sul randagismo: è stato approvato. Il Pd ha fatto inserire alcune correzioni “”necessarie””.

In agenda anche il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per i beni comuni urbani. Approvato; Regolamento del piano comunale di Protezione Civile

Anche questo regolamento è stato esitato.

All’od.g. inoltre il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Giovanni Blanda