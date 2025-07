La Giunta comunale di La Giunta Municipale del Comune di Delia ha approvato oggi, in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una nuova pista ciclabile e la contestuale riqualificazione dell’asse viario di Via Campo, un intervento strategico volto a migliorare la mobilità sostenibile e la qualità urbana del territorio.

Il progetto, per un importo complessivo pari a €881.393,71, prevede la realizzazione di lavori “a misura” per un valore di €742.917,13, di cui €32.953,98 relativi a opere non soggette a ribasso d’asta. Il restante importo copre spese tecniche, imprevisti e oneri per la sicurezza.

L’opera è finanziata interamente dalla FUA Sicilia Centrale, nell’ambito della programmazione 2021/2027 delle Politiche Territoriali della Regione Siciliana, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e sviluppo urbano integrato.

La realizzazione della pista ciclabile rappresenta un passo concreto verso una città più attenta alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza stradale. L’intervento promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, riducendo l’impatto ambientale, decongestionando il traffico urbano e favorendo uno stile di vita più sano per tutta la cittadinanza.

Parallelamente, la riqualificazione della Via Campo prevede interventi mirati al miglioramento dell’infrastruttura stradale, della segnaletica, dell’illuminazione pubblica e del verde urbano. Saranno realizzati nuovi percorsi pedonali, aree di sosta e spazi di socialità per rendere l’area più funzionale, accessibile e decorosa.

“Questa pista ciclabile – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – rappresenta un tassello fondamentale di una strategia più ampia che punta alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità ambientale. Lavoriamo per una città più vivibile, dove ogni intervento risponde a un progetto di lungo periodo per migliorare la qualità della vita.”

Il progetto sarà realizzato dalla Direzione III – Infrastrutture e Lavori Pubblici, sotto la direzione e la responsabilità tecnica del Geom Luigi Lucchese, che coordinerà le fasi operative e il rispetto degli standard qualitativi previsti.

“La realizzazione di questa pista ciclabile è frutto di un lavoro accurato di programmazione e ascolto del territorio. Siamo impegnati in un processo costante di monitoraggio e controllo, affinché ogni progetto venga portato avanti con efficienza, trasparenza e rispetto dei tempi previsti – ha dichiarato da parte sua, l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Giordano”

I lavori inizieranno entro i prossimi mesi, con una durata stimata di circa [[X mesi]], salvo imprevisti legati alle condizioni climatiche o alla disponibilità di materiali. Durante il periodo di cantiere, saranno adottate misure per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e garantire la sicurezza dell’area interessata.

La Giunta Municipale del Comune di Delia continua così a investire nella rigenerazione urbana, nella mobilità dolce e nella valorizzazione degli spazi pubblici, con una visione orientata al futuro e alla sostenibilità.