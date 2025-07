Il Comune di Delia è orgoglioso di annunciare un evento musicale d’eccezione: il concerto di Riccardo Fogli, storico membro dei Pooh, voce indimenticabile della musica italiana e vincitore del Festival di Sanremo 1982 con la celebre canzone Storie di tutti i giorni. L’annuncio è stato dato dal Sindaco Gianfilippo Bancheri, che ha confermato la presenza dell’artista in occasione dei festeggiamenti estivi del Comune di Delia.

“Sarà un momento di grande emozione per tutta la comunità – ha dichiarato il Sindaco Bancheri –. Abbiamo voluto offrire un appuntamento speciale, che potesse unire diverse generazioni nel segno della musica e del bel canto. La voce di Riccardo Fogli rappresenta una parte importante della nostra storia musicale, e siamo felici di poterla ospitare qui a Delia.”

Il concerto si terrà in Piazza Matrice, venerdì 18 luglio 2025 a partire dalle ore 21:30, e sarà ad ingresso gratuito. Un’occasione imperdibile per tutti i fan e per chi desidera vivere una notte estiva tra emozioni, nostalgia e grandi successi italiani.

L’evento fa parte del calendario delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire momenti di aggregazione, cultura e intrattenimento. La musica storica di Riccardo Fogli accompagnerà il pubblico in una serata unica, all’insegna della passione e della memoria condivisa. Perché, come cantavano i Pooh: “Chi fermerà la musica?”