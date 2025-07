Grande ritorno di Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2025” che registra tanti appuntamenti già annunciati e nuovi ancora da svelare che si aggiungono al calendario. Tra questi la nuova data in Sicilia si terrà a San Teodoro (ME) giovedì 7 agosto. L’evento si terrà a Piazza Roma a ingresso gratuito ed è organizzato dal Comune di San Teodoro in collaborazione con Puntoeacapo Srl e Marcello Cannizzo Agency.

Nel live Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Fino a settembre, Giusy Ferreri è in tour in tutta Italia per cantare dal vivo tutti i più grandi successi della sua carriera. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Info e calendario completo sono disponibili su www.friendsandpartners.it