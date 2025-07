Zafferana Etnea, la meta estiva più amata dell’Etna, si prepara a vivere un’intensa

stagione all’insegna dell’intrattenimento e della cultura. Da luglio a settembre, un ricco

calendario di eventi animerà il centro cittadino, le frazioni e gli spazi più suggestivi del

territorio, accogliendo cittadini, turisti e appassionati da tutta la Sicilia e oltre.

Anche quest’anno torna “Etna in Scena”, la storica rassegna estiva promossa

dall’Amministrazione comunale, che trasformerà la “Perla dell’Etna” in un vivace

palcoscenico sotto le stelle. Un programma trasversale e coinvolgente, capace di parlare

a pubblici diversi, grazie a un’offerta che spazia dalla musica al teatro, dalla danza al

cabaret, fino alle contaminazioni internazionali.

L’edizione 2025 si preannuncia tra le più ricche di sempre, con appuntamenti unici e date

esclusive per la Sicilia. Sul palco del Teatro comunale “Falcone e Borsellino” – e in altri

luoghi simbolici del territorio – si esibiranno nomi di primo piano della scena musicale e

artistica italiana: Manuel Agnelli con gli Afterhours, Coma

_Cose, Settembre, Nek,

Francesco Renga, Cristiano De André, Eugenio Bennato, Finley, Willie Peyote, affiancati

dai più amati artisti etnei come Salvo La Rosa con Giuseppe Castiglia, il Gatto Blu,

Carmelo Caccamo che, con orgoglio, rappresentano la creatività del Vulcano.

Un’occasione unica per vivere la musica e l’arte, in un’atmosfera carica di emozione,

bellezza e partecipazione collettiva.

Ma “Etna in Scena” è molto più di una rassegna musicale: è un contenitore culturale

ampio, che comprende presentazioni di libri, opera lirica, spettacoli teatrali, concerti

sinfonici con la Catania Philharmonic Orchestra, e un forte impegno verso il teatro

siciliano, con il coinvolgimento di compagnie storiche e nuove realtà emergenti.

Grande entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la conferenza stampa di

presentazione, che si è svolta alla presenza del Sindaco Salvatore Russo, del Vicesindaco

e Assessore al Turismo Salvo Coco, dell’Assessore alla Cultura Ata Pappalardo e degli

Assessori Ezio Pappalardo e Francesco Leonardi, della Presidente del Consiglio Arianna

Santanocita e di numerosi consiglieri comunali. Hanno preso parte all’incontro anche i

promoter degli spettacoli, numerosi artisti del cartellone e una folta presenza di cittadini,

giornalisti e operatori del settore, a conferma dell’attenzione e dell’attesa che la

manifestazione continua a suscitare.

«Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per costruire un programma che fosse

all’altezza delle aspettative – ha dichiarato il Vicesindaco Salvo Coco –

. È stato, ancora

una volta, un vero lavoro di squadra, che ha coinvolto la Giunta, gli uffici comunali e

numerose realtà locali. Etna in Scena non è solo una rassegna di spettacoli: è un progetto

culturale e turistico che rafforza il senso di appartenenza della nostra comunità.»

All’interno del ricco programma di Etna in Scena 2025, si inserisce un evento di assoluto

prestigio istituzionale, che rende ancor più significativo il legame tra cultura, eccellenza e

identità territoriale.

Il Sindaco ha annunciato con orgoglio ed emozione che, nell’ambito della rassegna

estiva, Zafferana Etnea ospiterà la Banda Musicale della Marina Militare Italiana, in

occasione della quarta tappa siciliana della sua tournée nazionale.

Un concerto straordinario, che offrirà al pubblico un’esperienza sonora intensa ed

emozionante, sotto la direzione del Maestro Antonio Barbagallo, originario della frazione

zafferanese di Fleri.

Si tratta di un appuntamento di grande valore non solo artistico, ma anche simbolico: la

presenza di un direttore d’orchestra nato nella comunità della Perla dell’Etna, alla guida

di un’eccellenza nazionale rappresenta un motivo di orgoglio profondo per tutti i cittadini.

La serata sarà presentata dall’anchor man Ruggero Sardo e si preannuncia come uno dei

momenti più alti e attesi dell’intera rassegna estiva.

Con il Festival Teatri Riflessi, Zafferana porta in rassegna una dimensione europea e

contemporanea, ampliando ulteriormente l’orizzonte culturale della manifestazione con

ben 28 compagnie da tutto il mondo.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto dal Sindaco, agli uffici comunali, alla Pro Loco,

agli impresari, agli operatori turistici, alle associazioni culturali e ai volontari che, con

passione e professionalità contribuiscono, ogni anno, alla riuscita di questo grande evento

corale.

Alcuni degli appuntamenti in rassegna

* Eugenio Bennato – 22 luglio

* Stefano Nazzi – 25 luglio

* Coma_Cose- 27 luglio

* Concerto della Banda Musicale della Marina Militare Italiana – 28 luglio

* Gianluca Gotto – 29 luglio

* Giuseppe Castiglia e Salvo La Rosa – 30 luglio

* Finley – 2 agosto

* Carmelo Caccamo – 3 agosto

* Willy Peyote – 5 agosto

* Cristiano De André – 12 agosto

* Manuel Agnelli e Afterhours – 13 agosto

* Gatto Blu – 17 agosto

* Mandrake – 18 agosto

* Nek – 19 agosto

* Francesco Renga – 24 agosto

* Settembre – 6 settembre

La programmazione si estenderà per tutto il mese di settembre, per un vero

Cartellone Ricco di Stelle.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare a questa straordinaria

rassegna che, ancora una volta, promette di regalare momenti indimenticabili e

di arricchire l’offerta turistica e culturale del territorio etneo.

Il calendario dettagliato di Etna in Scena 2025 sarà presto disponibile sul sito istituzionale

del Comune di Zafferana Etnea e sulle pagine social ufficiali.