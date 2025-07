Un match che va oltre il calcio: un’amichevole che parla al cuore, quella in programma domenica 27 luglio 2025 alle ore 18:30 presso il Campo Sportivo “Peppe Tricoli” di Sommatino. In campo scenderanno le Vecchie Glorie del Sommatino e l’ASD Quelli del Venerdì Ravanusa, per un incontro, un momento di memoria e affetto dedicato a tre amici scomparsi troppo presto – Salvatore Noto, Luigi Indorato e Marco Russello – accomunati da una grande passione per il pallone.

Il Memorial, rappresenta un’occasione per celebrare con rispetto e affetto il ricordo di chi ha condiviso anni di sport e amicizia. Un evento che si deve all’impegno di Giuseppe Vella, detto Peppe, compagno di squadra dei tre amici e principale promotore dell’iniziativa. Fondamentale anche il sostegno del signor Liborio Pirrello, figura storica e “Presidente” del calcio locale sommatinese, che con generosità continua a sostenere, finanziare l’organizzazione del memorial e infine ci sono tutti i giocatori, compagni di squadra di Sommatino, affiancati da numerosi amici che arrivano anche da fuori, uniti dal desiderio comune di ricordare i loro compagni di avventura che non ci sono più. Un appuntamento sentito da tutta la comunità di Sommatino e non solo.

Facendo memoria ricordiamo chi erano questi campioni: Luigi Indorato ha vissuto lunghi e intensi anni di militanza a Sommatino, Campobello di Licata e a Licata, dove ha lasciato un’impronta profonda grazie al suo talento e al carisma in campo. Marco Russello, da parte sua, ha brillato a Sommatino, Campobello di Licata e a Canicattì: un esempio di dedizione calcistica per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui il rettangolo verde. Infine, Salvatore Noto, amato compagno sia dentro che fuori dal campo, è ricordato per il suo cuore grande e l’infaticabile spirito di squadra.

Quest’anno, la partecipazione dell’ASD Quelli del Venerdì assume un significato ancora più rilevante. L’associazione, che da 25 anni è punto di riferimento per il calcio amatoriale ravanusano, ha recentemente avviato una nuova fase con l’elezione del nuovo Presidente Luigi Cascina – già socio fondatore – e la formazione di un rinnovato comitato direttivo.

«L’obiettivo che ci siamo posti – ha dichiarato il Presidente Luigi Cascina – è quello di valorizzare le nostre radici, guardando al futuro con entusiasmo. Abbiamo voluto aprire le porte a nuovi soci per portare freschezza, nuove idee e rinnovato slancio al nostro progetto sportivo. La nostra è un’associazione che vive di passione e condivisione, e appuntamenti come questo memorial ne rappresentano la massima espressione.»

L’ASD Quelli del Venerdì continua così a coniugare sport e valori umani, mantenendo vivo lo spirito originario dell’associazione. Oltre alla consueta attività calcistica settimanale del venerdì, l’associazione sarà protagonista anche dell’atteso quadrangolare dell’11 agosto a Ravanusa, in occasione della festa di “Menzagustu”, diventato ormai una vera e propria tradizione estiva.

Per il prossimo autunno, inoltre, i soci stanno già lavorando alla possibile organizzazione di un torneo amatoriale a medio-lungo termine, coinvolgendo diverse realtà calcistiche del territorio circostante. Un progetto ancora in fase embrionale, ma animato dalla volontà comune di rafforzare i legami sportivi e sociali tra le comunità vicine.

In attesa dei prossimi appuntamenti, la giornata di domenica 27 luglio si preannuncia ricca di emozioni. Perché il calcio, quando si intreccia con la memoria e l’amicizia, riesce a diventare qualcosa di molto più grande di una semplice partita. Un modo per dire, con il cuore, che Totò, Luigi e Marco sono ancora con noi – nel ricordo, nel gioco, nella vita condivisa.