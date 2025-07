Sono quasi 400 le iniziative che da fine giugno a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere estive, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, ascoltando i suoni del bosco o partecipando a esplorazioni guidate alla ricerca di animali notturni, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto tra alberi centenari e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia. E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali e a trekking e passeggiate all’imbrunire.

In Sicilia, il Giardino della Kolymbethra – raro gioiello archeologico e agricolo nel cuore del Parco della Valle dei Templi (AG) – si svelerà ai visitatori in orario serale per trascorrere un’estate tra visite guidate al tramonto, degustazioni di vini pregiati del territorio e di altri prodotti tipici, momenti conviviali con concerti e performance artistiche, aperitivi letterari e osservazioni astronomiche con gli operatori e i telescopi del Planetario di Palermo. Il tutto ai piedi dei profumatissimi alberi di agrumi e degli olivi secolari.

Il programma completo delle Sere FAI d’Estate

al Giardino della Kolymbethra:

Fuori cantina – tutti i venerdì dal 27 giugno al 29 agosto

Per tutta l’estate, il venerdì sera è una festa per i sensi al Giardino della Kolymbethra, che propone un percorso esperienziale e sensoriale tra i vini pregiati siciliani e le colture vinicole di cantine selezionate della provincia e della Regione. Un vero e proprio viaggio nel gusto accomodati tra alberi di agrumi e ulivi secolari, in compagnia di esperti e sommelier. Con ogni calice è prevista una piccola degustazione di prodotti tipici locali.

L’iniziativa è patrocinata dal Parco della Valle dei Templi e Diodoros, il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e agricolo della Valle dei Templi. È organizzata in collaborazione con Salvo Ognibene, giornalista e consulente enogastronomico, l’Associazione Nettuno e Mediterraneo Yachting Club.

Le cantine che si avvicenderanno sono le seguenti: venerdì 27 giugno sono attesi gli artigiani del territorio agrigentino (Calogero Caruana, Sergio Genuardi, Cantine Barbera), venerdì 4 luglio sarà la volta di De Bartoli (Trapani); venerdì 11 luglio è il turno di Donnafugata (Etna e gran finale con Ben Ryé); venerdì 18 luglio di Baglio Bonsignore (Agrigento); venerdì 25 luglio ci sarà Tasca d’Almerita (Palermo); venerdì 1° agosto Caravaglio Vini (Messina); venerdì 8 agosto Casa Grazia (Caltanissetta); venerdì 15 agosto Cantina Horus (Ragusa); venerdì 22 agosto Cantina Marilina (Siracusa); venerdì 29 agosto l’Az. agricola Vella (Agrigento).

Ingressi con visita e degustazione: Intero € 25; Iscritti FAI € 15; Persone con disabilità € 15; Bambini 6-12 anni € 5,00 (laboratorio incluso nel prezzo.

Al calar del sole – 28, 30 giugno, 5, 12, 13, 14, 19, 26, 28 luglio, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 agosto, 1 settembre

Al fresco dell’imbrunire, immersi tra lussureggianti specie arboree mediterranee, il Giardino offre l’occasione di trascorrere le serate estive all’insegna del relax, accompagnati da buona musica, performance artistiche e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dèi”. Musiche dal mondo, canzoni d’autore e dal bacino Mediterraneo, live set di musica elettronica, concerti per pianoforte e suoni della natura: dopo una visita alla Valle dei Templi, la Kolymbethra al tramonto regala frescura, ristoro e colori unici, il luogo ideale per una serata in compagnia degli amici, sorseggiando un drink e ascoltando un po’ di buona musica.

Programma completo:

Sabato 28 giugno

“33 Giri di Parole. Franco Battiato sperimentale”, di e con Antonio Pancamo Puglia

Lunedì 30 giugno

“Canto Verticale”. Solo concert di Giuseppe Di Bella

Sabato 5 luglio

“Vi racconto le mie chitarre”, di e con Osvaldo Lo Iacono

Sabato 12 luglio

“I suoni della terra” con Riky Ragusa

Domenica 13 luglio

“Arabi di Sicilia”, set elettronico mediterraneo di Libero Reina

Lunedì 14 luglio

“33 Giri di Parole – Pino Daniele: Tutta n’ata storia”, di e con A. Pancamo Puglia.

Sabato 26 luglio

“De sonis naturae: creare, ascoltare e trasformare”. Esperienza sonora partecipata a cura di Andrea Terrana.

Lunedì 28 luglio

Concerto di piano di Salvatore Galante.

Sabato 2 agosto

Handpan Live Set, di e con Marco Selvaggio.

Lunedì 4 agosto

“Un aperitivo speciale”, conduce Angelo Palermo.

Martedì 5 agosto

“Il Giardino di Notte”, visite, escursioni nei sotterranei ed esperienze speciali in notturna.

Mercoledì 6 agosto

“Totu Geografico – Musica dal Mondo Vol. I”

Sabato 9 agosto

Visaga Trio, in collaborazione con FestiValle.

Martedì 12 agosto

“Maghreb Sonoru”, set elettronico mediterraneo di Libero Reina.

Mercoledì 13 agosto

Live set Douì e Moyre

Lunedì 18 agosto

“33 Giri di Parole – Niente da capire: l’Italia dei cantautori”, di e con A. Pancamo Puglia

Martedì 19 agosto

“Ieri e oggi”, storia di Sal Cacciatore attraverso la sua tromba

Mercoledì 20 agosto

“The well-tuned antenna”: performance sonora con antenna televisiva ed elettronica, a cura di Andrea Terrana.

Giovedì 21 agosto

“Radix Ipsuis – Favola verde”, di e con Vito Incorvaia

Sabato 23 agosto

“Di Aria e Disamore”, concerto di F. Imbrò e A. Spirio

Domenica 24 agosto

“Il Giardino di Notte”, visite, escursioni nei sotterranei ed esperienze speciali in notturna

Martedì 26 agosto

“Totu Geografico – Musica dal Mondo Vol. II”

Giovedì 28 agosto

“GuitarAmbient”, Set di Vincenzo Tusa

Sabato 30 agosto

Concerto di violoncello di Riccardo Pes

Domenica 31 agosto

“Il Giardino di Notte”, visite, escursioni nei sotterranei ed esperienze speciali in notturna

Lunedì 1° settembre

“Gotico Mediterraneo”, di e con Sergio Beercock.

Ingressi: Iscritti FAI € 3; Intero € 10; Bambini fino ai 5 anni gratuito; Ridotto (Bambini 6-18 anni) € 5; Ridotto Residenti € 8; Studenti dai 19 ai 25 anni € 8; Convenzioni, persone con disabilità e accompagnatore € 3.

Il biglietto include anche i diritti SIAE di € 3. L’aperitivo a cura di Mediterraneo Yachting Club non è incluso nel biglietto di ingresso. Per visitare anche la Valle dei Templi occorre acquistare il biglietto presso le biglietterie del Parco.

Aperitivi letterari – lunedì 21 luglio, domenica 3, lunedì 11, 25 e mercoledì 27 agosto

Un buon bicchiere di vino accompagnerà una serata all’insegna del relax, tra letture, incontri con autori, presentazioni di libri e approfondimenti letterari. Si parlerà, tra gli altri argomenti, di Paolo Borsellino e dell’attentato che è costato la vita anche alla sua scorta; di viaggi letterari “da Omero a Instagram”, di filosofia, letteratura e piccole case editrici. Ai piedi dell’ulivo secolare.

L’aperitivo è a cura di Mediterraneo Yachting Club.

Programma completo:

Domenica 20 luglio

“Cinque vite – Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino” di Mari Albanese.

A cura di Monica Brancato, autrice e fondatrice di Buk

Lunedì 21 luglio

“Storia della letteratura di viaggio da Omero a Instagram”, convegno letterario ideato e condotto da Roberto Bruccoleri, operatore culturale ed esperto di viaggi letterari

Domenica 3 agosto

“Tuttunizzazione”, concerto filosofico con Davide Valenti, il filosofo di strada, e Alfonso Moscato

Lunedì 11 agosto

“Apollineo e Dionisiaco”, lezione di filosofia con Davide Valenti

Lunedì 25 agosto

Una serata con Medinova e i suoi autori. Celebrazione di una piccola casa editrice di provincia

Mercoledì 27 agosto

“La voce blu” di Andrea Bosca. A cura della giornalista Simona Cangelosi

Ingressi: Iscritti FAI € 5; Intero € 12; Ridotto residenti € 10; Ridotto (Bambini 6-17 anni) € 2; Bambini fino ai 5 anni gratuito; Studenti dai 18 ai 25 anni € 10; Convenzioni, Persone con disabilità e accompagnatore € 5.

Il biglietto include una consumazione. Per visitare anche la Valle dei Templi occorre acquistare il biglietto presso le biglietterie del Parco.

Astronomi per una notte – domenica 29 giugno, 27 luglio e 17 agosto

Dalle ore 21 alle 24 visitatori e astrofili, suddivisi in gruppi e accompagnati dagli operatori del Planetario di Palermo, potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo dallo scenografico belvedere della Kolymbethra. Per l’occasione, il Planetario metterà a disposizione strumenti e telescopi; per chi lo desiderasse, sarà inoltre possibile acquistare un calice di vino o una bevanda fresca – a cura di Mediterraneo Yachting Club – da sorseggiare tra gli ulivi. Il programma potrebbe subire variazioni, non imputabili all’organizzazione.

Ingressi: Iscritti FAI gratuito; Intero € 7; Bambini fino ai 5 anni gratuito; Ridotto (Bambini 6-17 anni) € 2; Studenti dai 18 ai 25 anni € 5; Convenzioni, persone con disabilità e accompagnatore gratuito. L’aperitivo non è incluso nel biglietto di ingresso. Per visitare anche la Valle dei Templi occorre acquistare il biglietto presso le biglietterie del Parco.

I turni di visita si susseguono ogni mezz’ora. Si consiglia di presentarsi alla biglietteria del Giardino della Kolymbethra almeno 30 minuti prima del proprio turno di visita.