Proseguono i controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento per verificare il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza. I militari del nucleo Tutela Lavoro hanno ispezionato due locali a Realmonte riscontrando irregolarità.

In una struttura a pochi passi dalla famosa Scala dei turchi è stato sorpreso un lavoratore risultato completamento “in nero”. In un bar, invece, sono state elevate sanzioni per circa 6mila euro in seguito a lacune di carattere sanitario. Per questo motivo la titolare, una sessantenne agrigentina, è stata anche denunciata.