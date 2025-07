Gaetano Aronica, attore, regista e autore teatraleè il nuovo direttore artistico del Teatro Regina Margherita di Racalmuto.

“Ho accolto – afferma Aronica – con entusiasmo, l’invito del sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, a prendere un caffè insieme e insieme visitare lo splendido Teatro Regina Margherita, amatissimo da Leonardo Sciascia e in seguito diretto da un altro grande personaggio della cultura non solo siciliana come Andrea Camilleri. Ma la vera sorpresa è stata quella di ricevere l’invito ad occuparmene in qualità di direttore artistico”.

“Dedico a loro, alla memoria del grande grandissimo maestro Leonardo Sciascia, a tutti i racalmutesi e ai siciliani di tenace concetto – conclude Gaetano Aronica – questa mia nuova avventura artistica ed umana che sin da adesso mi emoziona”.