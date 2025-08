Ogni anno, dal tre al cinque Agosto, il suggestivo borgo di Ficarra (Messina) si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e culturali più attesi dell’anno: la festa di Maria Santissima Annunziata, Patrona e Regina di Ficarra. Un’immensa folla di fedeli dietro il fercolo sontuoso, tanti a piedi scalzi, che manifestano in questo modo la propria devozione alla Madonna. Molti i ficarresi emigrati che, per l’occasione, fanno rientro nella loro terra natia. Anni fa, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto il testo del canto: “Madre Annunziata”, dedicato proprio alla Madonna Annunziata, Patrona di Ficarra. Per l’occasione della festa, il poeta brolese ha promosso la realizzazione di un video, a livello devozionale, dove è possibile ascoltare il brano interpretato da Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo). La brava cantante rosetana, dotata di una splendida voce, ha al suo attivo l’incisione di numerosi brani anche a tema religioso. Alla realizzazione dell’opera, per la parte musicale, ha collaborato il M° Giuseppe Faranda.