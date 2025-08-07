I Carabinieri del Nucleo per la tutela del lavoro di Caltanissetta, unitamente agli ispettori del I.T.L., in sinergia con i militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, nell’ambito di attività ispettiva nel settore edile e delle sale da gioco/scommesse, hanno svolto, la scorsa settimana, in Riesi e Niscemi, un servizio finalizzato al controllo e verifica delle normative vigenti di settore, denunciando un 63enne e un 60enne per violazioni alla normative vigenti in materia di tutela del lavoro.

In particolare, l’attività ispettiva ha riguardato un cantiere edile di Riesi, dove sono state riscontrate irregolarità in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché un’attività commerciale adibita a sala gioco/scommesse con sede in Niscemi, in cui sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro, adottando provvedimento di sospensione dell’attività.

Tra le violazioni accertate figurano: sul cantiere edile, la mancata fornitura, ai lavoratori, dei previsti D.P.I. e la mancata predisposizione dei parapetti sui lati del ponteggio e lungo le scale in muratura; presso l’attività commerciale, la mancata nomina del medico competente e la formazione e l’informazione, ai lavoratori, nonché la mancata nomina degli addetti all’emergenze.

Sono state contestate sanzioni penali per un importo complessivo di 11.000 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 5.490 euro di cui 3.000 euro per sanzioni aggiuntive.

Alla luce delle gravi violazioni è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.“Le verifiche – comunicano i Carabinieri per la tutela del lavoro– rientrano in un più ampio piano di controlli finalizzati a tutelare la sicurezza dei lavoratori e a contrastare fenomeni di illegalità nel settore commerciale e dell’intrattenimento.”