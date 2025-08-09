Cefalù è una città costiera nel nord della Sicilia ed è facilmente riconoscibile per la Rocca che la sovrasta, dove all’interno è tutto un rincorrersi di stretti vicoli medievali che infondono un senso di fascino e di mistero ad ogni angolo.

Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più amate di Sicilia sia per la particolarità del suo borgo sia per il magnifico mare, valorizzato da una miriade di spiagge meravigliose e piacevolmente fruibili. Cefalù è nota per la sua Cattedrale che, con i suoi mosaici, fa parte dei siti della Palermo arabo-normanna inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. È una città di rilevanza artistica, culturale e storica testimoniata dai suoi monumenti, i suoi palazzi e dall’armonia del tessuto urbano. In questi giorni, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso la realizzazione di un video, dove è possibile ascoltare la poesia: Cefalù, suggestivo angolo di paradiso”,”di cui ha curato il testo, un omaggio poetico dedicato a Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia. La poesia è stata declamata con voce espressiva da Francesco Destro di Padova, la musica è della giovane compositrice Giusy Accordino di Brolo, nipote del poeta brolese, che ha il piacere di condividere il video con tutti Voi.

