Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “Ci vorrebbe ancora il mare”. Alle tre date evento nei grandi spazi dei palasport – il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di ROMA, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze – si sono aggiunte nuove date in tutta Italia, a partire da inizio luglio. Due tappe in Sicilia: il 16 agosto il concerto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina (Palermo) e il 17 agosto presso la Scalinata della Cattedrale di Noto (siracusa), nell’ambito de Le scale della musica. I biglietti delle date del tour sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). Le prossime date del tour sono: stasera, venerdì 8 agosto, al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI) nell’ambito del Castiglioncello Festival, il 16 agosto al Teatro Parco Urbano Finale di Pollina (PA), il 17 agosto alla Scalinata Della Cattedrale di Noto (SR) in occasione de Le Scale della Musica, il 20 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR), il 22 agosto in Piazza Duca Degli Abruzzi a Tagliacozzo (AQ), il 3 settembre in Piazza dei Cavalieri a Pisa nell’ambito di Pisa Summer Knights, il 5 settembre al Castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 6 settembre al Teatro Romano di Verona in occasione del Festival Flow, il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 19 ottobre al Palazzo dei Congressi di Lugano (Svizzera), il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 28 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova, il 29 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona, il 31 ottobre al Teatro Colosseo di Torino, il 3 novembre al Teatro Europauditorium di Bologna, il 5 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI), il 7 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, l’8 novembre al Teatro Clerici di Brescia, il 13 novembre al Teatro di Varese di Varese, il 20 novembre al Teatro Verdi di Montecatini (PT), il 25 novembre al Teatro Team di Bari, il 27 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 29 novembre al Pala Forum di Agrigento, il 30 novembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo e il 2 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e il 5 dicembre al Teatro Colosseo di Torino. 35 anni fa, nel 1990, con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, vince la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende oltre 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, l’altro grande successo “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar ’90 e che dà il nome a questo tour. Inoltre, il 2025 coincide con il 30° anniversario dal quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, che contiene “Bella Stronza”, canzone scritta da Masini con Bigazzi che nel 2019 diventa il primo singolo dell’artista a essere certificato disco d’oro dalla FIMI GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010. In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, pezzi indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tanti altri. Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie porterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali