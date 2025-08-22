Marsala si prepara a tingersi di noir. Il 17 e 18 ottobre, nella cornice suggestiva del Parco Archeologico Lilibeo, andrà in scena il Marsala Noir Festival, appuntamento dedicato alla narrativa giallo-poliziesca che quest’anno vede al timone una delle voci più autorevoli del settore: Cristina Marra.

Giornalista pubblicista, nata a Reggio Calabria, Marra ha costruito negli anni un profilo di riferimento nella critica letteraria italiana, con un occhio attento al mondo del giallo e del noir. Firma di rubriche, articoli e recensioni su testate come Milano Nera, Agicom24, VisumNews, Global Press e molte altre, ha saputo coniugare il rigore giornalistico con la passione per la letteratura di genere.

Il suo curriculum da direttrice artistica racconta un percorso costellato di successi: dal Lipari Noir Festival al Calabria Noir Festival, dall’Arena Faletti – Ombre Festival al Festival del Giallo di Cosenza, senza dimenticare Bologna on the road, Castroreale Mystery Festival e Ischia Noir Festival. Ogni volta, Marra ha portato il giallo e il noir in contesti culturali nuovi, ampliando il pubblico e rendendo questi generi letterari protagonisti di piazze e rassegne sempre più partecipate.

Non solo critica e promozione, però. Cristina Marra è anche autrice di racconti pubblicati in diverse antologie di successo: Delitti d’estate e Crimini sotto il sole (Novecento), Il borgo delle storie (Bonanno), Come i miei occhi (L’Erudita), 44 gatti in noir (Frilli) e Sicilia Niura (Algra). Proprio dal 2020 è diventata madrina del collettivo di scrittori Sicilia Niura, realtà creativa che unisce voci e territori sotto il segno del mistero.

Con questa esperienza e un’energia instancabile, Marra approda ora a Marsala per guidare il festival che promette due giorni di incontri, panel e storie avvincenti, capaci di far dialogare il meglio della narrativa italiana e internazionale di genere. Il Marsala Noir Festival 2025 non sarà solo un appuntamento letterario, ma un viaggio nel cuore del giallo, con la regia di una delle protagoniste più carismatiche e influenti del panorama noir italiano.