A Caltanissetta gara di solidarietà per ricomprare lo scooter elettrico a un cittadino del Bangladesh venditore di rose. In poche ore, tramite una raccolta fondi, è stata raccolta la cifra necessaria per acquistare il mezzo ad Abdul Basid, un ambulante molto conosciuto e amato in città e che da tempo è stato ribattezzato con il nome di Rosario. Il giovane, con la vendita di rose la sera e altri oggetti durante il giorno, con non pochi sacrifici, aveva racimolato una cifra per acquistare uno scooter elettrico. Ma ieri, mentre era in un locale per vendere le rose, qualcuno glielo ha rubato lasciandolo a piedi. Alcune persone lo hanno accompagnato in questura per sporgere denuncia ma nel frattempo, sui social, è scattata una vera e propria gara di solidarietà.
