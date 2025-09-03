La poesia incontra la musica in un nuovo progetto che promette di emozionare. Il poeta trapanese Nino Barone, membro del Collegio Scientifico dell’Accademia della Lingua Siciliana e da anni impegnato nella valorizzazione delle tradizioni e della cultura siciliana attraverso i suoi scritti, ha visto una sua poesia trasformarsi in musica grazie al talento del tenore pacecoto Vincenzo Lentini, artista che ha portato la sua voce in tutto il mondo, facendo conoscere la Sicilia oltre i confini nazionali.

Il brano, presentato lo scorso venerdì in anteprima presso il Polo San Rocco di Trapani, ha riscosso un successo straordinario, conquistando il pubblico e ricevendo una calorosa standing ovation. Un connubio tra versi e note che esalta l’identità siciliana, la sua bellezza e la sua anima popolare, rendendo la poesia “La me Sicilia” di Barone un inno musicale alla sua terra. L’incontro tra il poeta trapanese e il tenore, ormai di fama internazionale, segna l’inizio di una collaborazione che prenderà forma attraverso nuove produzioni e serate-evento, per portare questa contaminazione artistica a un pubblico quanto più vasto possibile.

«La mia esperienza di poeta mi ha portato più volte a incontrare musicisti che hanno trasformato i miei testi in canzoni – dichiara Nino Barone – e questa collaborazione con Vincenzo Lentini rappresenta per me un passo importante. Il nostro è un sodalizio che unisce la forza evocativa della parola alla potenza della voce lirica, e sono certo che porterà a nuovi e affascinanti progetti futuri».

Nel corso degli anni i versi di Barone sono stati musicati da artisti come Antonio Papa, Tanino Gaglio e Massimo Marsala che, dando voce alle sue poesie, hanno creato un ponte tra letteratura e musica popolare. Con Lentini, però, nasce un progetto di più ampio respiro, capace di unire il mondo della poesia con quello del bel canto, dando vita a un’esperienza artistica unica.