

Un sogno nato in Sicilia, pronto a parlare al mondo del fitness. Domenica 7 settembre, presso la AS GYM di Canicattì, il coach Angelo Sanfilippo presenterà ufficialmente il suo Metodo A.S.T.® – Anabolic System Training e il libro dedicato.

Non si tratta di una semplice novità nel panorama dell’allenamento: il Metodo A.S.T.® è un sistema registrato, strutturato su basi scientifiche e pensato per rivoluzionare l’approccio all’ipertrofia muscolare. Un progetto che nasce dall’esperienza diretta, dallo studio costante e dalla passione per la trasformazione fisica e mentale.

“Questo metodo – racconta Sanfilippo – è il risultato di anni di sacrifici, di ricerca e di lavoro su me stesso e sugli atleti che hanno creduto in me. Per me non è un traguardo, ma un nuovo inizio: un punto di partenza per portare un progetto nato qui in Sicilia verso un futuro sempre più grande.”

L’evento sarà arricchito da dimostrazioni pratiche, momenti di condivisione e la presentazione del libro che raccoglie l’essenza del Metodo A.S.T.®, dalle basi teoriche fino agli esempi applicativi.

Un’occasione che non riguarda solo il percorso personale di un coach, ma l’affermazione di una realtà che vuole portare innovazione, disciplina e visione in un settore spesso dominato da mode passeggere.

Il futuro del fitness, da domenica, parlerà anche siciliano.