Al via una nuova campagna di scavi archeologici presso la Villa Romana di Durrueli a Realmonte. Le attività, che si concluderanno il 4 ottobre 2025, sono frutto di una collaborazione tra il Parco della Valle dei Templi, l’Università degli studi di Catania e il CNR.

Questa nuova fase di ricerca si concentrerà sull’approfondimento di alcune aree specifiche per chiarire le fasi costruttive della villa, le sue successive trasformazioni e indagare le strutture termali emerse a nord del complesso.

I lavori, che seguono un’indagine geofisica di maggio e una campagna di scavi di giugno 2024, mirano a ricostruire l’intero arco cronologico di utilizzo della villa e l’identità del suo proprietario. Gli scavi saranno condotto con il sistema del “cantiere aperto” e quindi saranno visitabili dai fruitori del sito archeologico.