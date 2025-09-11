lungo la strada statale 640 al bivio di Racalmuto per un incendio che ha coinvolto un mezzo in marcia. Prima il fumo nero che usciva dal vano motore, poi le fiamme che hanno letteralmente divorato il mezzo. Una nube nera che ha avvolto la strada degli scrittori. Il conducente del furgone ha fatto in tempo a scendere e a chiamare i soccorsi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha domato le fiamme e ha messo in sicurezza l’area. Non si conoscono le cause del rogo, ma secondo le prime informazioni pare che si tratti di un problema elettrico del mezzo.
Furgone prende fuoco mentre è in marcia sulla statale 640
