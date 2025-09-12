Firmato “Il Patto di accreditamento degli enti “ accreditati al registro provinciale a favore di persone con disabilità tra il Libero Consorzio Comunale e gli Enti accreditati. Un atto di impegno sottoscritto dal settore Solidarietà sociale e politiche della famiglia, diretto dalla Dirigente Maria Antonietta Testone, con il preciso obiettivo di fornire servizi agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie della provincia di Agrigento.
Gli Enti accreditati copriranno tutto il territorio della provincia, consentendo agli studenti delle scuole superiori, con handicap gravi, di frequentare le attività didattiche per l’anno scolastico 2025/2026.
“Auspichiamo – ha affermato i Presidente Giuseppe Pendolino – che la Regione Siciliana possa erogare, in tempi utili, le risorse necessarie al Libero Consorzio di Agrigento, per far si che gli studenti, con disabilità, possano iniziare l’anno scolastico in tempi corretti con il supporto necessario che garantisca la loro inclusione scolastica”.