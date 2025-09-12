Finale di stagione per la Pro Sport Ravanusa per quanto riguarda il calcio balilla paralimpico, i ragazzi del sodalizio ravanusano reduci della storica vittoria della Coppa Italia, saranno impegnati alla finale del Campionato Nazionale DIR (Atleti con disabilità Intellettivo-relazionale) in programma Sabato e Domenica prossimi presso l’impianto polisportivo del Villaggio Marzotto di Jesolo, sotto l’egida della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, con in testa il suo presidente Francesco Bonanno.
Per la Pro Sport Ravanusa si tratta dell’ennesima trasferta in terra veneta, 4 gli atleti che prenderanno parte alla finalissima, si tratta di Salvatore D’Auria, Angelo Caci, Benito Micciche e Rosario Callari, saranno accompagnati dal tecnico Giancarlo La Greca.
La presenza degli atleti di Ravanusa alla fase finale, rappresenta ancora una volta un dato tangibile di come il movimento paralimpico della cittadina dell’agrigentino, sia diventato un punto di riferimento di chi nonostante una disabilità voglia approcciarsi e competere con le discipline sportive paralimpiche.
Da Jesolo a Siracusa sempre con la Pro Sport Ravanusa, che ai campionati regionali FISPES sarà presente con 7 atleti.