Ubriaco al volante imbocca contromano la rotonda di ingresso al centro commerciale “Città dei Templi” nel quartiere di Villaseta. A finire un 62enne agrigentino, denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente.

Gli agenti delle Volanti, in seguito ad un controllo, hanno anche trovato nella disponibilità dell’uomo due coltelli e per questo motivo è stato deferito anche per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Provvidenziale l’intervento della polizia, che si trovava in zona, e ha notato la manovra rischiosissima dell’automobilista scongiurando così conseguenze ben peggiori.