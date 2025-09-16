Ad Agrigento, città con un illustre passato, si innesta, come un piccolo gioiello, la personale di Benedetto Poma, nel polo espositivo MuDiA San Lorenzo, in via Atenea.

Mito contemporaneo è una personale che raccoglie alcune delle opere più importanti dell’artista catanese in cui dà vita ad un viaggio incantevole in un passato fatto di divinità, eroi, naviganti e sirene. Una celebrazione autentica del mito ed un inno a quel passato illustre.

Un’opera, site specific, invece è dedicata alla Sala MuDiA dei Sarcofagi in Cattedrale. Si tratta de “La Confessione di Fedra” ispirata alla tragedia scritta da Euripide nel suo “Ippolito coronato” e alla successiva versione scritta da Seneca. “È stata come una folgore quella che ho provato – dice l’artista catanese Benedetto Poma – la prima volta che mi sono trovato innanzi al sarcofago di Ippolito e Fedra della Cattedrale, un capolavoro d’arte romana di rara bellezza e raffinatezza. Da lì l’ispirazione a voler dipingere un’opera che ruotasse intorno a questo capolavoro dell’arte antica, a partire dalla ricerca storica delle fonti”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Museo Diocesano di Agrigento.

Mito Contemporaneo. Personale di Benedetto Poma, a cura di Carmen Bellalba

Agrigento 19 Settembre 2025 / 19 Ottobre 2025

INAUGURAZIONE 18 Settembre 2025 ore 18:00 Presentazione del Progetto Mito Contemporaneo al Polo Mudia Chiesa San Lorenzo in Piazza Purgatorio;

ore 19:30 Site specific | La Confessione di Fedra, Cattedrale in Piazza Don Minzoni.

Apertura da martedì alla domenica ore 9,30 -13.30 _ 17.00-21.00 (Polo San Lorenzo)

da martedì alla domenica ore 10.00-19.00 (Cattedrale).