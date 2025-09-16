Dopo aver riscosso un forte interesse all’uscita del singolo, Desiana Bruno presenta il videoclip ufficiale di Tutto e Niente, girato tra Agrigento e la suggestiva cornice della Valle dei Templi (Patrimonio UNESCO).

Il brano

“Tutto e Niente” esplora le contraddizioni dell’animo: il bisogno di possedere tutto e allo stesso tempo la paura di perdere ciò che si ama. Un testo che riflette le dinamiche tipiche del mondo adolescenziale e più in generale, della società odierna: desideri infiniti, dubbi costanti, tensione continua tra realtà e illusione.

Il video

Il videoclip si apre con la stessa artista che si specchia nelle vasche ornamentali di Villa Aurea, residenza storica immersa nella Valle dei Templi, a pochi passi dal Tempio della Concordia. Da lì prende vita un racconto che alterna scene nella città di Agrigento e altre ambientate all’interno del Parco Archeologico, dove sogno e realtà si intrecciano, il ritorno finale verso lo specchio suggella la narrazione con la sensazione di un loop infinito di scelte che possono portare a diversi destini.

Biografia

Desiana Bruno è un’artista a 360°, infatti è impegnata sia nell’ambito canoro sia nell’ambito della moda conquistando il titolo di “Miss Summer” nel 2021, ad oggi è impegnata in diverse sfilate, inoltre, in ambito accademico ha conseguito una laurea magistrale in Scienze della Formazione. Con una vocalità intensa ed elegante, si distingue nella nuova scena musicale italiana. Dopo il debutto con la cover “I Treni di Tozeur” (Franco Battiato & Alice), ha collaborato con Armando Cacciato nel singolo “Come Stai?” e ha pubblicato il suo primo inedito “Tutto e Niente”: un brano che racconta il sottile equilibrio tra desiderio e paura.

Parallelamente porta avanti progetti di forte valore educativo e culturale: ha dato voce al brano Corri Bruna, scritto insieme al Piccolo Coro delle Ali e ad Armando Cacciato, ispirato alla testimonianza di Bruna Cases, sopravvissuta alla Shoah. Ha inoltre curato personalmente un podcast speciale dedicato a Bruna Cases, pubblicato su Spotify dall’etichetta Circuiti Sonori, a testimonianza di un impegno che fonde musica, memoria e formazione.

Divisa tra studio, moda e musica, Desiana unisce sensibilità artistica e impegno civile, portando avanti un percorso originale che vuole raccontare qualcosa al prossimo.

Crediti

• Testo e musica: Armando Cacciato;

• Voce: Desiana Bruno;

• Registrazioni, arrangiamenti e mix: Pierangelo Carvello / Jacaranda Studios;

• Mastering: Armando Cacciato;

• Videoclip – regia e montaggio: Armando Cacciato;

• Videoclip location: Agrigento (centro urbano) & Valle dei Templi – Agrigento (inclusa Villa Aurea);

• Label e distribuzione: Circuiti Sonori.

🎬 Guarda il videoclip ufficiale di Tutto e Niente:

🎧 Ascolta il singolo su tutte le piattaforme digitali:

https://li.sten.to/tuttoeniente