Un’insegnante in pensione di Palma di Montechiaro è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto. Non è del tutto chiara la dinamica dell’accaduto, probabilmente un guasto al mezzo o un errore umano. La donna, molto conosciuta e apprezzata in città per il suo impegno sociale e per la carriera da docente nelle scuole superiori, avrebbe riportato gravi fratture e perciò è stato deciso il trasferimento nella struttura palermitana.
Palma di Montechiaro, insegnante in pensione travolta dalla sua auto: prognosi riservata
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, “Abortì all’ottavo mese di gravidanza”, chiesta condanna di due medici
Il sostituto procuratore della Repubblica, Maria Barbara Grazia Cifalinò, ha chiesto la condanna ad un anno e tre mesi di reclusione nei confronti di...
: Giornata dedicata alla donazione del sangue al fine di...
In riferimento al Decreto del Presidente della Regione Siciliana, al fine di onorare la memoria dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Angelo...
La dottoressa Teresa Burgio è il nuovo Segretario Generale del Comune di...
La dottoressa Teresa Burgio è ufficialmente il nuovo Segretario Generale del Comune di Naro. Per il Sindaco Milco Dalacchi: “”Siamo enormemente felici di riaccoglierla...
Campobello di Licata: Comune, Acquisto servizio assistenza software
Determina dell’area Lavori pubblici. Provvedimento a contrarre, a mezzo di ordine diretto, di acquisto (Oda) per l’acquisizione digitale del servizio ...
Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzionate tre ditte nell’Agrigentino
Gli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio ad Agrigento hanno effettuato nelle ultime settimane un’attività di vigilanza nel settore dell’edilizia, in diversi comuni...
Grotte, gli auguri di un buon anno scolastico del Sindaco
Carissimi studenti, auguri di un buon anno scolastico. Per voi tutti e le vostre famiglie, per i docenti e tutto il personale scolastico, un augurio di...
Agrigento, titolare di un locale della movida ferito con una bottigliata in...
Sarebbe andato in escandescenza al rifiuto del titolare di un locale della movida di somministrargli ancora alcolici. Così, dopo averlo insultato, lo ha colpito...