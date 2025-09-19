E’ stato firmato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, l’importante arteria stradale agrigentina che collega la SS 640 alla SS 115.

Il finanziamento complessivo, che ammonta a 4.508.625,71 euro, deriva da fondi statali attivati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, messi a disposizione della Regione Siciliana nell’ambito del Patto di Coesione stipulato fra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Soddisfazione per il deputato agrigentino Calogero Pisano, Segretario della XIV Commissione parlamentare permanente Politica dell’Unione Europea, che si è battuto affinché il rifacimento della strada Mosella, così come la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto, venissero inseriti nella programmazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione.

“È un giorno importante per la nostra città e per la sicurezza dei cittadini – dichiara un entusiasta Calogero Pisano – finalmente si interviene su un tratto stradale strategico per la viabilità agrigentina, noto purtroppo per le numerose vittime registrate nel tempo. Voglio ringraziare ancora una volta il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il suo Governo, per l’attenzione tangibile mostrata nei confronti degli agrigentini, l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e la Commissione parlamentare Politica dell’Unione Europea, all’interno della quale mi sono battuto affinché il rifacimento della strada Mosella, unitamente alla realizzazione dell’impianto di illuminazione dell’Esseneto di Agrigento, venisse inserito nella programmazione dei Fsc. Dopo il decreto di finanziamento per l’impianto di illuminazione dello stadio, per la cui realizzazione sono stati aggiudicati i lavori, questo finanziamento rappresenta un altro risultato concreto della mia attività parlamentare in favore del mio territorio, un altro impegno mantenuto con i cittadini”.