Ennesima tragedia ad Agrigento, la terza in neanche quarantotto ore. Una donna di 82 anni – Lilia Contino – è morta in un incidente stradale avvenuto lungo Viale dei Giardini, nel centro di San Leone. La donna, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un palo dell’illuminazione. Non è ancora chiaro se la signora abbia accusato un malore mentre era alla guida.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute le ambulanze e i vigili del fuoco ma per l’anziana non c’è stato niente da fare. Presenti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dei rilievi.