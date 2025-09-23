“I fatti accaduti venerdì sera al pronto soccorso del Policlinico Universitario Gaetano Martino testimoniano come ancora oggi le aggressioni al personale sanitario in servizio siano all’ordine del giorno, in particolare nelle strutture di pronto soccorso generale. Per fortuna le bodycam, volute fortemente dalla direzione generale dell’azienda, assieme ai corsi fatti da tutto il personale del pronto soccorso per gestire aggressività e violenza, hanno fatto sì che l’atto di violenza sia stato documentato con immagini favorendo il lavoro della magistratura e si siano scongiurate conseguenze ancora più gravi.

La Cisl Fp non può che manifestare la propria solidarietà alla collega infermiera rimasta ferita e manifestare il proprio plauso a tutto il personale sanitario del Pronto Soccorso che nonostante l’aggressione ha continuato a lavorare assistendo, anche in condizioni di pericolo, non solo i pazienti presenti in sala, ma anche e soprattutto l’aggressore.

Un ulteriore ringraziamento va senza dubbio al Direttore generale Santonocito e al Direttore del PS Di Maio che hanno avuto la sensibilità e l’intuizione di dotare il personale non solo del sistema delle bodycam, e la struttura di personale dedicato all’accoglienza e di assistenti sociali. Accorgimenti che venerdì sera hanno permesso di evitare il peggio, garantendo la sicurezza bilaterale ai pazienti ed agli operatori.

Investire sulla sicurezza del personale sanitario vuol dire avere a cuore il personale e gli stessi pazienti, per questo la CISL FP nazionale sta prevedendo non a caso di inserire nel Contratto di lavoro una indennità di circa 475 euro al mese per i lavoratori del pronto soccorso. Una scelta di civiltà non coincidente con quella di altre sigle non firmatarie del contratto”. Lo dichiarano il segretario della Cisl FP Messina Giovanna Bicchieri, il segretario Aziendale Nino Ferrera, il responsabile del dipartimento Salvatore Feliciotto e tutto il gruppo dirigente e la RSU della Cisl Fp Messina.