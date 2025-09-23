La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla morte di Marco Chiaramonti, il cinquantenne istruttore di tennis deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto sabato sera lungo viale Emporium, alle porte di San Leone. Il fascicolo – al momento – è senza indagati e senza ipotesi di reato. Il pm ha disposto, come primo passaggio dell’inchiesta, il sequestro della salma, dello scooter e di un’auto che giungeva nella corsia opposta.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri che, quella tragica sera, sono intervenuti. I militari dell’Arma hanno già effettuato i rilievi e, a quanto pare, sentito i primi testimoni. La procura deciderà, inoltre, se disporre o meno l’autopsia. Soltanto dopo questi passaggi la salma verrà restituita ai familiari e sarà possibile celebrare i funerali. L’attività investigativa dovrà chiarire, soprattutto, se c’è un nesso tra la buca presente in quella porzione di strada e l’incidente mortale.