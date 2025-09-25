Nella suggestiva cornice del Giardino Botanico si è conclusa la terza tappa (Sciacca-Agrigento) del percorso cicloturistico Palermo-Catania, organizzato dall’Associazione “La storia in bici”, che annualmente organizza percorsi non agonistici che coniugano la passione per la bicicletta, la promozione del benessere fisico e della prevenzione attraverso lo sport, il turismo ambientale e istruttivo. L’iniziativa unica nel suo genere, quest’anno celebra il Grand Tour della Sicilia di Wolfgang Goethe del 1787. Ad accogliere i sessanta cicloturisti e lo staff tecnico e di assistenza il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, che ha patrocinato la tappa agrigentina mettendo a disposizione della nutrita carovana ciclistica il personale della polizia provinciale che ha scortato la tappa all’ingresso del territorio comunale.

Il Presidente Pendolino ha elogiato l’iniziativa, ricordando la storia del Giardino Botanico e i processi di restauro e valorizzazione dell’intera area che da due anni è anche sede del Teatro dell’Efebo. Al termine scambio di doni, con il Presidente Pendolino che ha consegnato al Presidente dell’Associazione, senatore Michelino Davico, il grest del Libero Consorzio. “Un grest che è stato realizzato da ragazzi disabili” ha spiegato Pendolino “e che è un simbolo di inclusione, oltre che di storia del nostro territorio. Faccio i complimenti all’organizzazione per questa bellissima iniziativa che fa conoscere altri aspetti della nostra isola, augurandoci di ospitare in futuro tutti i partecipanti e le loro famiglie come turisti alla scoperta di un territorio che non è solo la Valle dei Templi ma tanto altro”.