

In azione ignori malavitosi a Campobello di Licata. Sono stati asportati una caditoia, piazzata all’ingresso del cimitero comunale e tre tombini. La scoperta del furto è stata fatta dagli impiegati comunali in servizio al camposanto.

Per il Sindaco Vito Terrana, “” non si può più parlare nemmeno di indecenza. Abbiate rispetto di voi stessi e del bene comune. Sono gesti inqualificabili. Sto sporgendo l’ennesima denuncia.

Per pochi spiccioli causate grossi danni, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica”. Furto quasi analogo era stato perpetrato, qualche giorno addietro, nell’area artigianale della cittadina, dove è sito il Parco urbano della “”Divina Commedia””.

Giovanni Blanda