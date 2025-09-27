Un motociclista è morto nella Palermo Agrigento nella zona di Misilmeri. L’incidente sulla strada statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte oltre alla moto, una Honda, due auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e operatori dell’Anas per i soccorsi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Da stabilire le cause che hanno causato il sinistro, avvenuto lungo uno svincolo inaugurato qualche anno fa e nei pressi di una nota sala ricevimenti. La strada è stata chiusa per i rilievi e si sono verificati rallentamenti.