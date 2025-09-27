

La città di Ravanusa in festa in onore di Maria Addolorata e San Michele.

Per sabato (27 settembre), dalle ore 10,30 alle ore 12, visita agli ammalati. Alle ore 18,30, nella chiesa di San Michele, celebrazione eucaristica con la presenza delle coppie di sposi e rinnovamento delle promesse matrimoniali. Seguiranno i vespri solenni. Fra gli appuntamenti religiosi di domenica, alle ore 19,30, santa messa e processione cittadina del simulacro della Madonna (ore 20). Lunedi la conclusione dei festeggiamenti.

Giovanni Blanda