Si svolgeranno domani lunedì 29 settembre alle ore 15:30 nella Basilica dell’ Immacolata (Chiesa San Francesco) i funerali di Marco Chiaramonti, il 50enne, vittima di un incidente stradale verificatosi il 20 settembre lungo il viale Emporium a San Leone.

Per esprimere il cordoglio di tutta la comunità agrigentina e la solidarietà verso la famiglia il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha proclamato il lutto cittadino comunale; durante le esequie, sono sospese l’attività lavorativa degli uffici, chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali con l’abbassamento delle serrande dalle ore 15.30 fino alla conclusione della messa, sospese tutte le attività ludiche, ricreative, di intrattenimento ed ogni altro comportamento ed evento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata. Inoltre in segno di lutto verranno esposte le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici.