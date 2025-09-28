Ravanusa, il Sindaco Salvatore Pitrola: “”𝑺𝒐𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒕𝒓𝒆𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒊 𝒑𝒊𝒖 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒐𝒍𝒊 𝒊𝒍 𝒗𝒆𝒓𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍’𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆””

Pulizia Ambientale a Ravanusa.

“”Unisciti a noi per una giornata dedicata all’ambiente!. Domenica 28 Settembre, alle ore 9:30 Ritrovo: Piazza Minghetti.

Insieme a Plastic Free e tante realtà locali ci impegneremo a ripulire il nostro territorio dai rifiuti, proteggendo la natura e rendendo più bello il nostro paese. Referente: Nunzio – 388 737 3252.

“”Porta con te tanta voglia di fare la differenza! Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Più siamo, più il nostro impatto sarà grande. Ti aspettiamo!

GIOVANNI BLANDA