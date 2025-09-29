Fiuta l’affare di un investimento online dalle ottime prospettive, decide di investire del denaro ma l’annuncio si rivela una truffa. Una pensionata agrigentina settantacinquenne è l’ennesima vitta di un raggiro online. La donna, in breve tempo, ha perso 44mila euro.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata e ha così chiamato i carabinieri denunciando l’accaduto. L’annuncio prometteva facili guadagni attraverso la compravendita di titoli finanziari ma quando la signora ha effettuato i primi due bonifici i malviventi sono spariti nel nulla. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma.