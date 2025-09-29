Un’opportunità unica riservata a studentesse e studenti universitari di farsi notare sul palco, singolarmente o con la propria band musicale.

E’ online il bando per partecipare a ERSU WAVE, il primo contest musicale dedicato a studentesse e studenti universitari, nonché delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale.

L’iniziativa – promossa da Panastudio, con la direzione artistica di Francesco Panasci, in collaborazione con ERSU Palermo – è un’opportunità per dare spazio a chi ha un progetto musicale o fa parte di una band e vuole esibirsi dal vivo, con la possibilità di vincere la produzione di un videoclip professionale e relativa promozione.

Come partecipare, i requisiti

Le candidature devono essere inviate (partecipazione gratuita) entro il 5 ottobre 2025, compilando il modulo di partecipazione online disponibile all’indirizzo https://forms.gle/QCysufcPm94bH3AA8.

I candidati singoli dovranno fornire nome, matricola e istituzione universitaria di appartenenza. Invece, le band dovranno indicare il nome della band, i dati del/della capogruppo (nome, matricola, istituzione universitaria di appartenenza) e l’elenco completo dei componenti con rispettive matricole e istituzioni di appartenenza.

Inoltre, è necessario fornire il titolo del brano, un file audio in formato MP3 con dimensione massima di 10 MB, un link video (facoltativo), una biografia di massimo 1000 caratteri, una foto del partecipante o della band e i contatti (email e telefono). Per quanto riguarda il brano musicale proposto, questo dovrà avere una durata massima di 4 minuti, essere inedito o edito ri-arrangiato, presentato in forma originale e con la piena disponibilità dei diritti d’esecuzione.

Selezione ed evento finale ERSU WAVE NIGHT!

I dieci progetti finalisti saranno scelti da una commissione tecnica composta da rappresentanti di ERSU Palermo, Panastudio e professionisti del settore musicale. Successivamente, i finalisti si esibiranno dal vivo durante la serata ERSU WAVE NIGHT, che si terrà nel mese di ottobre 2025 presso la Residenza Universitaria San Saverio a Palermo.

Il premio per i vincitori consiste nella produzione professionale di un videoclip musicale realizzato da Panastudio, nella promozione del brano sui canali ufficiali di Panastudio ed ERSU Palermo, e nella possibilità di sviluppare future collaborazioni artistiche.

L’opportunità per far crescere la tua musica

ERSU WAVE rappresenta una vera opportunità per le giovani leve musicali della Sicilia occidentale di esibirsi dal vivo, farsi conoscere e dare visibilità al proprio progetto. Se hai una band o un progetto musicale, non perdere tempo: candidati subito e preparati a salire sul palco di ERSU WAVE NIGHT. La scena siciliana ti aspetta con videoclip professionali, promozione ufficiale e nuove possibilità di collaborazione.