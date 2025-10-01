A Villa Bonfiglio di Agrigento, il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Egla Tornambè Corallo, ha consegnato simbolicamente – attraverso un grande assegno – la somma di 2.500 euro – somma donata alle suore missionarie della Comunità “Porta Aperta” di Agrigento.

Il gesto rappresenta un segno tangibile di solidarietà nei confronti delle religiose, vittime lo scorso luglio di un grave atto incendiario che ha distrutto la tenda adibita a centro di incontro e socialità, uno spazio che per anni ha accolto giovani, anziani e famiglie, diventando punto di riferimento per Agrigento.

Alla cerimonia hanno preso parte il Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Diego Taviano, con i componenti del suo Staff, insieme al Presidente della X Circoscrizione, Mariella Antinoro e al Presidente della Zona 26, Giuseppe Arnone. Presenti anche una delegazione dei soci del Club, a testimonianza di una partecipazione corale e sentita.

Nel suo intervento, il Governatore Diego Taviano ha dichiarato: «Il contributo del Lions Club Agrigento Host non è soltanto un aiuto economico, ma un atto di speranza e di fiducia. Di fronte a episodi che feriscono la coesione sociale, la risposta deve essere sempre quella della solidarietà e della ricostruzione. Questo è il senso autentico del nostro impegno lionistico».

La Presidente Egla Tornambè Corallo ha aggiunto: «Abbiamo sentito il dovere morale di essere accanto alle suore missionarie in questo momento difficile, perché la loro opera rappresenta un faro di accoglienza e di sostegno per chi vive fragilità. Restituire forza a chi dedica la vita agli altri significa restituire forza all’intera comunità».

Con questa iniziativa, il Lions Club Agrigento Host rinnova il proprio impegno al servizio del territorio e delle persone più vulnerabili, riaffermando i valori di solidarietà, inclusione e fraternità che contraddistinguono l’associazione a livello internazionale.