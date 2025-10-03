Tornano anche il prossimo anno le “sere d’estate” di forti emozioni e di grande musica dal vivo: dopo il successo degli ultimi due anni, Zucchero torna live negli stadi italiani con il suo tour “OVERDOSE D’AMORE”! 5 nuovi show tra cui la tappa che lo vedrà nuovamente in concerto in Sicilia. L’appuntamento è il 14 luglio allo Stadio Franco Scoglio di MESSINA.

L’evento è organizzato da Friends & Partners e da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina, città che conferma la sua vocazione per grandi eventi musicali e come una tappa strategica per artisti di fama internazionale.

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, e l’Assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, in occasione dell’annuncio della tappa hanno commentato: “Messina conferma il suo ruolo di città di riferimento per grandi artisti, grazie all’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il brand cittadino della musica e degli eventi, e alla capacità di garantire accoglienza di qualità e massima sicurezza. Grazie alla posizione strategica della città, facilmente raggiungibile da diverse aree, possiamo ospitare spettatori provenienti anche da fuori Messina, offrendo loro, insieme ai cittadini, un’esperienza musicale unica. Siamo felici di accogliere Zucchero e rendere Messina protagonista della grande musica”.

Un appuntamento imperdibile che ribadisce il ruolo della città come polo culturale e musicale di rilievo nel panorama nazionale.

La voce inconfondibile e unica di Zucchero, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, la band straordinaria che ha da sempre composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva attraverseranno l’Italia regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia.