Finale di stagione con la Serie B di Tennis Tavolo.
Finale di stagione per gli atleti del settore paralimpico della Pro Sport Ravanusa in terra calabra, oggi e domani a Reggio Calabria presso Palacalafiore sono in programma le ultime fasi del Campionato di Serie B FISDIR di Tennis Tavolo.
Per il sodalizio ravanusano, in gara 8 atleti che si confronteranno sia in incontri singoli che doppi.
Gli atleti accompagnati dallo staff della Pro Sport Ravanusa, si apprestano a partecipare ad un altro evento Nazionale, dopo una stagione a dir poco entusiasmante sia per quanto riguarda i successi, ma soprattutto per la crescita del movimento paralimpico nell’agrigentino.