

Ha debuttato con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di CLAUDIO BAGLIONI, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”.

Un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia. Nel 2026, da fine giugno fino a metà settembre, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” si svilupperà in 40 straordinari concerti, numero simbolico che celebra il 40° anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor.

Immancabile nel tour anche la tappa in Sicilia con le diverse date nel calendario previste a Siracusa, Agrigento, Palermo e Taormina.

Tra queste, il 26 luglio Claudio Baglioni si esibirà ad Agrigento, alla Live Arena, ospite della 21esima edizione del Festival Il Mito. Lo spettacolo sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi.

Il 28 luglio l’Artista calcherà il palco del Teatro di Verdura di Palermo per l’edizione 2026 di Dream Pop Fest, kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo.